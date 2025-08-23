「アパレル起業で年商7.2億円」を捨てて飲食事業に参入→行列店を次々と手掛ける！27歳・気鋭の若手起業家の”抜け目ない戦略”

1個500円のベーグルが飛ぶように売れる

JR中央線阿佐ケ谷駅から南に伸びる「阿佐谷パールセンター商店街」。全長約700メートルに200軒超の店舗が連なるこの通りに、今年の5月、突如行列が現れた。ベーグル専門店の「AREUM BAGEL（アルムベーグル）」だ。

店のInstagramを見ていると、毎日夕方には完売を伝えるストーリーズがアップされる。気になって筆者も並んで購入してみた。

「韓国ベーグル専門店」を謳う同店では、プレーン、ブルーベリー、チーズといった定番から、「ドバイチョコ」などの変わりダネまで多彩なベーグルが並ぶ。

1個の値段は平均して500円ほど、中には750円するものもある。サイズは大ぶりだがベーグルにしてはやや値が張る印象だ。にもかかわらず飛ぶように売れている。聞けば、多い日は1日に700個が売れているという。

同店を運営するのは株式会社seesoo。去年8月に立ち上がり、飲食事業を手掛けている。