生成AIの回答精度を高める秘訣は｢記号と変数｣にアリ！思い通りの答えを引き出す｢プロンプト｣の書き方を徹底解説

記号や変数を使いこなす

プロンプトに記号や変数を使用するのも、回答の質を高めるのに有効なテクニックです。今回紹介する例では、プロンプトを「命令」「入力」「条件」「出力形式」の項目に分けています。プロンプトを細かく分けることで、生成AIがプロンプトの意図を理解しやすくなります。

ここで紹介するプロンプトでは、各項目の境界をわかりやすくするために「#」を用い、さらに「-」で箇条書きを表しています。記号で区切ったり、箇条書きを示したりする（※）ことで、生成AIがプロンプトの内容を理解しやすくするためです。

※マークダウン記法と呼ばれる、テキストを構造的に記述する「マークアップ言語」のひとつ。