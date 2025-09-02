生成AIを最大限生かす｢プロンプト作成｣の極意！ちょっとした工夫で"理想の回答"を得ることができる

生成AIに特定の役割を与える

生成AIに特定の役割を与え、それを認識させることでも回答の精度を上げられます。役割には「ライター」や「マーケター」、「エンジニア」など、職業を用いると効果的です。

役割を与えることで、生成AIがその役割を持つ人物としての視点に立って回答するようになります。その結果、より質の高い情報を引き出せます。一方で、役割を与えない場合は、出力内容が抽象的になりやすい傾向があります。

まず、役割を与えなかったプロンプトと、その回答例をみてみましょう。

こちらの例では、一般的なハンバーグのレシピが出力されました。