「人生最後のモーニングは、ここにしようかしら」　ティファニー銀座｢9350円モーニング｣素晴らしさに圧倒された朝

『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。毎週土曜日更新の連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。
第135回、ご紹介するのは「ティファニー」です。
モーニング界の真打ち!? 伝説の朝食がいただけるお店
飲食チェーンが密かにしのぎを削っているジャンル、それが「モーニング」です。集客が弱い午前の時間帯を補うために、朝の数時間だけ提供される限定メニューは、コスパ抜群かつ店の特色が強く表れ、どれも魅力にあふれています。
朝の外食市場はかつてないほど多彩になり、ファストフードからファミレス、牛丼店、カフェチェーンなどのお馴染みのお店に加え、焼肉店にラーメン、ドーナツショップにフルーツパーラーまでが参入し、今や一大市場を形成しています。
そんな「モーニング戦国時代」のまっただなかに、ひときわ異彩を放つ存在が現れました。もはやモーニングの真打ちと言っても過言ではない、伝説の朝食がいただけるお店、それが「ティファニー」です。
