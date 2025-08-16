「人生最後のモーニングは、ここにしようかしら」　ティファニー銀座｢9350円モーニング｣素晴らしさに圧倒された朝

大木奈 ハル子 : ブロガー・ライター
2025/08/16 6:15
ブルーボックスカフェ銀座のスペシャルモーニング
映画『ティファニーで朝食を』を実現する、銀座のスペシャルモーニング（筆者撮影）
『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。毎週土曜日更新の連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。
第135回、ご紹介するのは「ティファニー」です。

モーニング界の真打ち!? 伝説の朝食がいただけるお店

飲食チェーンが密かにしのぎを削っているジャンル、それが「モーニング」です。集客が弱い午前の時間帯を補うために、朝の数時間だけ提供される限定メニューは、コスパ抜群かつ店の特色が強く表れ、どれも魅力にあふれています。

朝の外食市場はかつてないほど多彩になり、ファストフードからファミレス、牛丼店、カフェチェーンなどのお馴染みのお店に加え、焼肉店にラーメン、ドーナツショップにフルーツパーラーまでが参入し、今や一大市場を形成しています。

ティファニー 銀座ビル
2025年7月にグランドオープンしたティファニー 銀座ビル（筆者撮影）

そんな「モーニング戦国時代」のまっただなかに、ひときわ異彩を放つ存在が現れました。もはやモーニングの真打ちと言っても過言ではない、伝説の朝食がいただけるお店、それが「ティファニー」です。

【画像37枚】安くはないけど、もはやお得に感じる…ティファニー｢9350円モーニング｣はこんな感じ
