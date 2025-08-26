【脳科学者が明かす！】本の知識がなかなか定着しない、読んでもすぐ忘れる…を解消する「脳の使い方」

実は「多くの日本人が、教科書さえきちんと読めていない」そんな衝撃の結果が、50万人以上が受検したリーディングスキルテストの結果から見えてきました。

スマホの使いすぎが子どもたちの学力を「破壊」していることを明らかにした、脳科学者の榊浩平さん。脳のメモ帳とも例えられる「ワーキングメモリ」を有効活用することが、学力アップにつながる理由について聞きました。

脳のメモ帳「ワーキングメモリ」とは？

誰もが、日常会話で使う「生活言語」と教科書で使われる「学習言語」とのギャップに、戸惑った経験があるのではないでしょうか。

私自身も大学で論文を読み始めたとき、その難解な専門用語や構文に苦労し、輪読や議論を通じて少しずつ慣れていきました。

中高生で出会う数学の証明の文章も、『シン読解力』を読んで「数学語」だったのだと感じました。

私が学生のときにも、公式が理解できない、計算ができないのではなく、「ゆえに」「すなわち」などの独特な表現につまずいてしまう子が周りにいました。

数学に苦手意識を持ってしまうタイミングですよね。

これこそシン読解力に関わる「読み解く力」なのかと思います。