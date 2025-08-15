Netflixの「アニメ最強化計画」は今が攻め時？「SAKAMOTO DAYS」や「NARUTO」が世界で大人気！…一方、ひそかに抱える“ジレンマ”とは

Netflix、Amazon プライム・ビデオ、Huluなど、気づけば世の中にあふれているネット動画配信サービス。時流に乗って利用してみたいけれど、「何を見たらいいかわからない」「配信のオリジナル番組は本当に面白いの？」という読者も多いのではないでしょうか。本記事ではそんな迷える読者のために、テレビ業界に詳しい長谷川朋子氏が「今見るべきネット動画」とその魅力を解説します。

世界ランキングでも日本のアニメが目立つ

「アニメを見るならNetflix」という選択が世界中で広がっています。

全世界で約3億人が加入するNetflixメンバーの半数以上がアニメを視聴し、この5年でアニメの総視聴時間が3倍に増加するほどの勢いです。Netflixにとってアニメは、今や「グローバル戦略の中核を担う最重要カテゴリー」として扱われています。

その成果あってか、アメリカ、ブラジル、メキシコ、フランス、ドイツ、イタリアでも人気が拡大し、韓国や東南アジアはもちろん、インドやインドネシアでも存在感を強め、アフリカ全体でも関心が着実に高まっているというのです。

8月6日のプレス向け説明会によると、2024年の1年間で33のアニメ作品が「週間グローバルTOP10」（非英語作品）に計70回も登場したといいます。2021年と比較すると作品数では2倍以上、登場回数は4倍です。日々のランキングにアニメ作品が入るのは、日本だけの現象ではなくなりつつあるのです。

今年に入ってもアニメ視聴は軌道に乗ったまま。Netflix公式エンゲージメントレポート（2025年上半期）によると、アニメの視聴は前年比で約20%増加し、過去最高を記録しています。