１日３時間も勉強しているのに成績が上がらない？脳科学者が警告！親が知らない「スマホ横目に勉強」が子の学力を下げる理由

実は「多くの日本人が、教科書さえきちんと読めていない」そんな衝撃の結果が、50万人以上が受検したリーディングスキルテストの結果から見えてきました。

スマホは「視界にある」だけで注意散漫に

お子さんのスマホとの付き合い方に悩む親御さんは多いでしょう。

しかし、大人も手持ち無沙汰になるとついスマホを見てしまったり、ダラダラと離れられなかったりすることはありませんか？

実は、スマホに触っていなくても、机の上に置いて視界に入っているだけで、集中力は下がってしまうことが海外の研究でわかっています。

私たち東北大学加齢医学研究所では、子どもの脳と生活習慣の関係を15年以上にわたり研究してきました。

毎年、仙台市の全小中学生約7万人以上を対象に実施している調査からは、スマホの利用時間と学力の間に明確な関係が見えてきました。