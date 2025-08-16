「なかなか強気な価格設定」と最初は思ったが…≪全方位の子どもをカバー≫和食さと“658円キッズメニュー”に大興奮の晩餐

子どものハートをつかむことは、その親（大人）の財布をもつかむことだ。それゆえ”キッズメニュー”を展開している店は多い。

そこで本連載では、外食チェーン各社のキッズメニューやキッズ向け施策を現地取材し、最高の「子連れ外食チェーン」を探していく。

今回取材したのは和食ファミリーレストラン「さと」。同社は現在、国内外合わせて計198店舗を展開している（2025年8月時点）。

小学1年生の娘と朝から出かけ疲れ切った夏休みのある日の夕方、家族3人で都内郊外にある店舗に入った。

あえて「しゃぶしゃぶ」以外を選択

「さと」と言えば、食べ放題の「さとしゃぶ」などが非常に有名ではないだろうか。小学生なら大人の半額の価格でオーダーでき、未就学児なら658円から楽しめる（3歳以下は無料）。

そちらも十分リーズナブルなのだが、今回はキッズメニューの方をレポートする。「さと」は食べ放題以外にも定食などのメニューが豊富に用意されているので、食べ放題ではなくそちらのメニューを頼む人も多いのではないだろうか。

【おこさまランチ】658円

・ハンバーグ、エビフライ、からあげ、フライドポテト、コーン、ミニトマト、ごはん

・デザート付

※ランチの時間帯以外でもオーダー可能

【板前すしセット】658円

・しゃり（ごはん）

・すしネタ5種（まぐろ・ツナマヨネーズ・たまご・えび・サーモン）

・のり

・茶わんむし

【選べるお楽しみセット】658円（①＋②＋③のセット）

①ごはんもの（ミニカレー・すし・ミニ天丼・てりやきハンバーグ丼）

②麺類（ミニラーメン・ミニうどん（温・ざる）・ミニそば（温・ざる））

③ポテト＆唐揚げ

【単品メニュー】

・おこさまカレー 385円

・おこさまうどん 220円

・おこさまカレーうどん 385円

・茶わんむし 174円

※全て税込価格で表示