「なかなか強気な価格設定」と最初は思ったが…≪全方位の子どもをカバー≫和食さと“658円キッズメニュー”に大興奮の晩餐

子どものハートをつかむことは、その親（大人）の財布をもつかむことだ。それゆえ”キッズメニュー”を展開している店は多い。
そこで本連載では、外食チェーン各社のキッズメニューやキッズ向け施策を現地取材し、最高の「子連れ外食チェーン」を探していく。
今回取材したのは和食ファミリーレストラン「さと」。同社は現在、国内外合わせて計198店舗を展開している（2025年8月時点）。
小学1年生の娘と朝から出かけ疲れ切った夏休みのある日の夕方、家族3人で都内郊外にある店舗に入った。
あえて「しゃぶしゃぶ」以外を選択
「さと」と言えば、食べ放題の「さとしゃぶ」などが非常に有名ではないだろうか。小学生なら大人の半額の価格でオーダーでき、未就学児なら658円から楽しめる（3歳以下は無料）。
そちらも十分リーズナブルなのだが、今回はキッズメニューの方をレポートする。「さと」は食べ放題以外にも定食などのメニューが豊富に用意されているので、食べ放題ではなくそちらのメニューを頼む人も多いのではないだろうか。
【おこさまランチ】658円
・ハンバーグ、エビフライ、からあげ、フライドポテト、コーン、ミニトマト、ごはん
・デザート付
※ランチの時間帯以外でもオーダー可能
【板前すしセット】658円
・しゃり（ごはん）
・すしネタ5種（まぐろ・ツナマヨネーズ・たまご・えび・サーモン）
・のり
・茶わんむし
【選べるお楽しみセット】658円（①＋②＋③のセット）
①ごはんもの（ミニカレー・すし・ミニ天丼・てりやきハンバーグ丼）
②麺類（ミニラーメン・ミニうどん（温・ざる）・ミニそば（温・ざる））
③ポテト＆唐揚げ
【単品メニュー】
・おこさまカレー 385円
・おこさまうどん 220円
・おこさまカレーうどん 385円
・茶わんむし 174円
※全て税込価格で表示
