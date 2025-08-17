「財産の没収、江戸屋敷の明け渡し…」厳しい処分が課せられた田沼意次、将軍・徳川家治の死で疑われたワケ

真山 知幸 : 著述家
2025/08/17 12:00
イメージ（写真：notamatsu / PIXTA）
イメージ（写真：notamatsu / PIXTA）
NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第33回は、10代将軍・徳川家治の人物像と、その死にあたって意次に嫌疑がかけられた背景について解説する。
ミス連発の小納戸も優しくフォロー

「パワハラ」とは無縁の優しい性格の将軍だったらしい。10代将軍の徳川家治には、そう思わせるような逸話が多い。

あるとき、仕事に慣れない小納戸が将軍の膳に、左に置くべきものを右に置き、右に置くべきものを左に置いてしまった。さらに、蓋を取って出すべきものに蓋をして、蓋をするべきものに蓋をせずに出したという。

いくらなんでも間違えすぎだと思う読者もいるかもしれない。だが、私もまた周囲を唖然とさせるようなミスをするタイプなので、十分にあり得る話だと、このダメ小納戸にむしろシンパシーさえ覚える。

とはいえ、激怒されても致し方がない状況だ。「何をやってるんだ」と呆れられるくらいで済んだらかなり幸運なほうだと思うが、家治は将軍という最高権力者でありながら、どこまでも優しかった。

