大恩ある主君･信長を｢呼び捨て｣…"人たらし"のイメージを覆す､豊臣秀吉の実は【エゲツない】素顔
貧しい農家の出自から1代で天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は、「人たらし」と称される愛されキャラから、いまも高い人気を誇っていますが、歴史学者の本郷和人氏によれば、じつは秀吉の素顔はかなり「エゲツない」ものだといいます。
一般にはあまり知られていない秀吉の「エゲツなさ」とはどんなものなのでしょうか。本郷氏の著書『なぜ秀吉は信長を呼び捨てにしたのか』から、一部を抜粋・編集してお届けします。
やっていることは変わらない「秀吉と家康」
豊臣秀吉と言えば、農家の生まれで、「冷えた草履を懐に入れて温めた」ことで信長に気に入られ立身出世した、サラリーマンのあこがれのような戦国武将ですね。
人の心を摑むのも上手く、「人たらし」と称され、憎めない愛されキャラで長らく人気者だったのですが、近年はその晩年の蛮行がクローズアップされ、悪役にされることも増えてきました。ただそれでも、徳川家康よりかは人気は高いでしょう。
戦国武将のなかでも、徳川家康がなぜ人気がないのかというと、豊臣秀頼を滅ぼしたからで、そのためタヌキおやじ呼ばわりされるのです。
