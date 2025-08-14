「もしも自宅が水害の被害を受けたら…」。浸水した家のその後、片付けや掃除はどうすればいい？ 《水害時の掃除の新常識》

8月10日から11日にかけて、九州北部を中心に線状降水帯が繰り返し発生し、記録的な大雨となりました。水害で被害に遭われた方々に、謹んでお見舞い申し上げます。皆さまのご無事と、少しでも早く安心して暮らせる日が戻ることを願っております。

水害時の室内は、地震のとき以上に「被害がひどい」と言われることがあります。家具が浮力で持ち上がり、洗濯機の中で回されたように散乱することもあります。さらに泥水を含むため、放置するとカビや腐敗の原因になります。水分で重くなり掃除も厄介です。

床下浸水で見た目に被害がなくても、断熱材が水を吸って壁一面がカビまみれになることもあります。

掃除は時間との勝負ですが、同時に罹災（りさい）証明や保険の手続き、修理の依頼なども必要です。詐欺業者の被害も報告されており、早い段階で信頼できる人の助けを求めることが重要です。

全体を見通し、優先順位を決めるための作戦づくりが欠かせません。ここでは、そのために役立つ資料をご紹介します。

浸水被害を受けたときに役立つ資料2つ

ご紹介する資料は2つです。

株式会社荏原製作所『住宅における水害対応マニュアル』/イラスト:中井伶美（れいみ）

震災がつなぐ全国ネットワーク『水害にあったときに」～浸水被害からの生活再建の手引き～ 』（2025年3月改訂）