《8月15日には米軍の最後の空襲もあったのに…》日本の終戦記念日は､なぜ8月15日になったのか 戦後80年が経ったからこそできる｢慰霊｣を考える

かつて「伝説の学習参考書」と呼ばれた名著をご存じだろうか。1976年に初版が発行され、多くの受験生のバイブルとして版を重ね続けてきた『大学への世界史の要点』である。

特長は、リニューアル復刊にあたって、「歴史の動き」がわかり「通史」が身につくように「ストーリー」を重視して書き直されていること。執筆者が全編チェックし、「半世紀の歴史学の成果」を反映して「最新の内容」を盛り込んでいることだ。

本連載では、同書の執筆を担当した市川中学校・市川高等学校教諭の馬場晴美氏が、「終戦の日」について解説する。

「終戦記念日」はいつ定められたのか

8月15日、今年も終戦記念日をむかえました。

毎年8月が近づくと戦争をテーマとした特集がさまざまなメディアで報道され、今年は戦後80年ということで新聞・書籍やテレビ等でも多く取り上げられています。

しかし、15日を過ぎるとその流れがいっきに収束し、9月になるとほとんど報道されなくなるのが例年の流れです。

たしかに80年前の1945年8月15日の正午、昭和天皇の玉音放送によって日本の降伏が国民に伝えられました。

このことから、8月15日を「日本が戦争をやめた日」として記憶するのは当然の流れです。

しかし、国際的に見るとこの解釈は少し異なります。

ミズーリ号で降伏文書が調印された9月2日もしくは翌日の9月3日を終戦記念日（戦勝記念日）と捉えることが一般的なのです。

では、日本ではいつから8月15日の「終戦記念日」が定められたのでしょうか。