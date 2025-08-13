伊東市･田久保市長に聞かせたい｢東洋大学｣創設者の"金言"､建学の理念と市長の振る舞いに隔たりはないか

静岡県伊東市の田久保眞紀市長をめぐる「学歴詐称問題」は、収まるどころか、今もなお混乱が続いている。その余波は田久保氏個人にとどまらなかった。皮肉にも、火の粉が東洋大学にまで飛んできた。SNSで炎上したのは、東洋大学を的にした偏差値論争だった。

近年、偏差値ばかりが近視眼的に注目され、教育・研究内容はもちろん、建学の精神を核とする大学独自の「らしさ」はほとんど顧みられることがない。すべてとは言えないが、受験生や保護者、高校の進路指導教員だけでなく、大学の在学生や卒業生、教職員までもが無関心なようである。創立100年以上の伝統校であっても、創立者が定めた建学の精神や大学の歴史を知らない人は少なくない。

そこで改めて注目したいのが、各大学の「らしさ」だ。「大学全入時代」が現実のものとなり、有名大学に受験生がますます集中する一方で、多くの大学が学生確保に苦しみ、淘汰されていくという二極化が進む中で、「らしさ」は大学の存続をかけた経営戦略の根幹であり、受験生にとっては大学選び、学生の人間形成、卒業後の人生のあり方にも深く関わる重要な要素になるだろう。

例えば、早稲田、慶應、同志社といった伝統私学は、創立者の建学精神に裏付けられた「らしさ」が浮き彫りになっている。一方、東洋大学は都心回帰で志願者数を伸ばすも、「らしさ」はもう一つ鮮明でない。本稿では、こうした事例を通して、大学が有する「見えざる資産」である「らしさ」とその効用について、前中後編の3回に分けて考える。

東洋大が全国4位の志願者を集めたワケ

中編で触れた早稲田大学の前身、東京専門学校が開校してから5年後の1887（明治20）年、東京・文京区に哲学者・井上円了が「哲学館」を創設した。これが東洋大学の始まりだ。

「諸学の基礎は哲学にあり」「独立自活」「知徳兼全」を建学の精神にしている。「余資なく優暇なき者にも哲学を学ばせたい」という理念のもと、日本初の女子学生受け入れや夜間教育など先進的な取り組みが行われた。

1903（明治36）年に「哲学館大学」（専門学校令に基づく大学）として認可され、1906（明治39）年に「東洋大学」と改称。現在では、14学部・15研究科、学生数は3万2654名を擁する総合大学に成長した。

私立大学は病院と同じく企業ではない。「大義」と「経営」を両立させなければならない学校法人だ。東洋大学も両方を重視しているが、目立つのは経営面での改革である。