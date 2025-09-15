フライパン使わずに｢黄金フォルムのオムライス｣が完成！ひとり飯にも重宝する｢アイラップ｣調理――主役級おかずの作り方

政府の地震調査研究推進本部は、これまで「70〜80%」としていた30年以内の南海トラフ地震発生率を今年1月に「80%」へと引き上げた。いまや、「災害リスク」は、日ごとに高まるばかり……。

そこで、いま注目されているのが、「まさか」の時に「いつも」のものや食品を役立てる「フェーズフリー」という考え方だ。あえて日常と非常時を区別せず、普段使いしているものやいつもの食品を、非常時にもそのまま活用するという新しい防災術である。

防災時も役立つ万能ポリ袋

ふだん使いが「もしもの備え」になる――。

そんなおトクすぎる“元祖・万能ポリ袋”について、「アイラップ調理」の先駆者であり、栄養士、フードコーディネーター、野菜ソムリエなどの肩書きをもつ料理研究家・makoさんは、次のように語る。

そう、今でこそ多くのメーカーが製造している食品用ポリ袋の元祖こそ、1976年に発売されたアイラップなのだ。

「アイラップはほかのポリ袋と違って、丈夫で破れにくい。湯せん調理にも安心して使えますし、食材の旨味も逃さず閉じ込めてくれるんです。私はハンバーグをよく作りますが、フライパンよりもジューシーに仕上がって、しかも失敗しにくいのがうれしいです。ソースも袋の中で一緒に作れるから、本当に洗い物もほとんど出なくてすみます」（中略）