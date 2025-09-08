袋のまま調理するから洗い物ゼロ･少ない水と火で作れる…非常時にも役立つ｢アイラップ｣調理――ゆでないうどん感動レシピ

政府の地震調査研究推進本部は、これまで「70〜80%」としていた30年以内の南海トラフ地震発生率を今年1月に「80%」へと引き上げた。首都直下地震や富士山噴火、台風や局地的な雷雨による水害などを含むと「災害リスク」は、日ごとに高まるばかり……。

そこで、いま注目されているのが、「まさか」のときに「いつも」のものや食品を役立てる「フェーズフリー」という考え方だ。非常食や防災用品は、ほとんどの場合、ふだんはしまっていて非常時に取り出して使う。しかし「フェーズフリー」は、あえて日常と非常時を区別せず、2つのフェーズをフリーにし、普段使いしているものや、いつもの食品を、非常時にもそのまま活用するという新しい防災術である。

万能すぎる「元祖ポリ袋」

うどんはゆでない。パスタもゆでない。焼きそばは焼かない。チャーハンは炒めない。そう聞いて、皆さんはどう感じますか？

「それじゃあ本来の味が引き出せない」「おいしさを追求すれば、そんな調理法は邪道」……。そう考える人にこそ試してほしいのが、食品用ポリ袋の元祖・アイラップを使った湯せん調理。

実は、湯せん調理には、じんわり火が通るため失敗しにくく、仕上がりがきれいということのみならず、メリットだらけなんです。以下、その一部をご紹介しましょう。