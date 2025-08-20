美容より健康のため？体感温度1〜2℃違う…家に傘230本ある“傘ソムリエ”が日傘を厳選｢さすだけで涼しい｣｢男性も使いやすい｣「畳みやすい」

毎年のように気温上昇が報じられる中、女性だけでなく、男性が日傘をさす光景が珍しくなくなってきた。

“傘ソムリエ”として活躍する土屋博勇喜さんは、メディア出演やイベントのために全国を飛び回り、傘の魅力を発信している。

給料の大半を傘につぎこみ、自宅には230本もの傘を所有、日ごろも2〜3本の傘を持ち歩いて、服も靴も傘を基準にコーディネートするという根っからの傘マニアだ。

「日傘男子」が増えている理由

土屋さんが、テレビ番組と協力して行った調査では、昨年は男性の日傘ユーザーが10人に1人程度だったが、今年は4人に1人にまで増加。さらに、「日傘の利用実態調査 2025」（ウォーターフロント）によると、今年から日傘デビューをした、しようと思っている人の中で最も多かったのは30代男性（23％）で、利用理由のトップは「熱中症対策」（74.8％）だった。

男性利用者が増えている背景について、土屋さんはこう分析する。