「周りの親より子育てを楽しめていない…」自己嫌悪に陥る人に伝えたい≪子育ては長編ドラマ≫という“発想の転換”のススメ

【相談】
子育てが毎日大変で、つい怒ってばかりになってしまいます。思い通りにいかないことばかりで、子どもとの関係もギクシャクしてしまい、「これでいいのかな……」と不安になる日々です。周りの親御さんは楽しそうに子育てしているように見えて、焦りや自己嫌悪を感じることもあります。
どうしたらもっと心に余裕を持って、前向きに子育てを楽しめるようになるのでしょうか？
子育てが毎日大変で、つい怒ってばかりになってしまいます。思い通りにいかないことばかりで、子どもとの関係もギクシャクしてしまい、「これでいいのかな……」と不安になる日々です。周りの親御さんは楽しそうに子育てしているように見えて、焦りや自己嫌悪を感じることもあります。
どうしたらもっと心に余裕を持って、前向きに子育てを楽しめるようになるのでしょうか？
（小学生の母親より）
子育ては「長編ドラマ」のようなもの
毎日一生懸命向き合っているのに、子育てってなんだかうまくいかない……。そんなふうに感じてしまう日が続くと、心も疲れてしまいますよね。でも、一生懸命向き合う気持ちは、決して間違っていません。しかし、少し方向性を変えることができると、子育てのとらえ方が変わっていくと思います。
そもそも、子育てとは何でしょうか？ さまざまな答え方があると思いますが、筆者は「長編ドラマ」のようなものと考えています。
特集一覧特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら