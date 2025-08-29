口先だけの"ポッと出"の企業には真似できない…100年続く｢老舗企業｣が貫く《キレイごと》の凄み

一見、派手に見える今どきの会社に必ずといっていほどあるのが、歯の浮くような立派な「企業スローガン」ですが、特定社会保険労務士の日比野大輔氏によれば、それらと本質的に異なるのが、100年続く老舗企業の掲げる「キレイごと」だといいます。

「口先だけの社内スローガン」がない

率直なところ、巷で話題になる100年企業の感動的な美談を見聞きするたび、こんなことを、思っていました。

そんなキレイごとで、経営は成り立つのか？

現代の経営常識をもってして、100年企業の経営は、なかなか理解しがたいのです。

例えば、一般的な企業でよくみかける社内スローガンに「顧客を大切にする」があります。この姿勢は、私にも理解できます。

顧客に対し、誠実かつ丁寧な対応を積み重ねていけば、信頼が生まれ、継続的な取引につながる。リピーターが増えれば、売上・利益は安定する。顧客満足度の向上は、利益の源泉になる、という構図はわかります。