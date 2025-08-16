スバル「6代目フォレスター」の激変したデザインには「伝統」と「挑戦」が凝縮されていた！

✎ 1〜 ✎ 84 ✎ 85 ✎ 86 ✎ 87
森口 将之 : モビリティジャーナリスト
2025/08/16 5:45
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
2025年4月17日に発売された6代目「フォレスター」のデザインを考察（筆者撮影）
2025年4月17日に発売された6代目「フォレスター」のデザインを考察（筆者撮影）

2023年にアメリカで世界初公開され、今年日本でも発売された、通算6代目となるスバル「フォレスター」を見て、このブランドのSUVデザインが次のフェーズに入ったと感じた。

プラットフォームは先代フォレスターと共通であり、ボディサイズは全長4655mm×全幅1830mm×全高1730mmと、15mmずつ拡大したにすぎない。2670mmのホイールベースは不変だ。

つまり、パッケージングは変わっていないが、エクステリアデザインが大きく変わった。なかでもフロントマスクは“激変”と呼べるレベルである。

この記事の画像を見る(12枚)

スバルのアイデンティティは薄れたか？

先代フォレスターは、六角形の「ヘキサゴングリル」と点灯時に“コの字型”に光るヘッドランプを組み合わせた、他の多くのスバル車が取り入れていたデザインを採用していた。

このうちヘキサゴングリルは、スバルのエンブレム「六連星（むつらぼし）」と同様の経緯を表している。中島飛行機の流れを汲んだ5社の出資で富士重工業が生まれ、同社が5社を吸収したというものだ。

先代となる5代目「フォレスター」の後期型モデル（写真：SUBARU）
先代となる5代目「フォレスター」の後期型モデル（写真：SUBARU）

一方の“コの字型”ランプは、ノーズに積まれる水平対向エンジンのピストンを表現していたという。グリルとランプは離されていて、それぞれの存在感を明確にしていた。

ところが、新型では両者が一体化された。具体的に言えば、グリルが大型化したことで、ヘッドランプとつながった。

グリルとランプの段差もなくなっていて、スバルとしてのアイデンティティは薄れたような気がする。

フォルムや雰囲気は似ているがディテールは大きく変わった（筆者撮影）
フォルムや雰囲気は似ているがディテールは大きく変わった（筆者撮影）

一方でその顔つきは、アメリカンSUVを思わせる堂々としたものであり、力強さは格段にアップした。中身の構成はたしかに複雑でも、面としてはスムーズになったので、モダンになったとも感じる。

サイドビューも、一新した。先代では前後のフェンダーまわりを盛り上げて、SUVらしい力強さをアピールする一方で、サイドウインドウ下端のラインやサイドシルには、リアに向けて跳ね上がるラインを入れるなど、「レヴォーグ」を思わせるスポーティな演出もあって、やや煩雑に感じた。

それが新型では、台形のフェンダーの張り出し以外はシンプルで、サイドシルも台形で統一されており、結果としてSUVらしい力感が強調されている。

次ページ北米向け「新型アウトバック」との共通性
関連記事
特集一覧
中国EV ”バブル崩壊”の足音
新着あり
崖っぷちのDX
新着あり
保険 大転換
新着あり
西武vs.小田急 50年ぶりのバトル
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
自動車最前線の人気記事