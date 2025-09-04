二人三脚で出世街道を歩んだ｢豊臣兄弟｣…秀長の"類まれな資質"を開花させた《地味な仕事》とは

来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公となる豊臣秀長。兄の秀吉と比べ、一見、地味な存在にも思えてしまうのですが、実は秀吉の天下統一は、この秀長の存在抜きには語れないほど重要な人物だったのです。

秀長の生涯を理解する「3つの要因」

おしなべて人の生涯は、「時流」「選択」「資質」の3つの要因に大きな影響を受けているように思います。1つひとつ解説していきましょう。

「時流」とはその人がたまたま生を受けた時の社会の流れを指します。これは個人の力では如何ともしがたい大きな潮流です。また、「選択」はその人が自分の意思で何かを決定することです。人生は選択に次ぐ選択の連続です。

人は抗しがたい「時流」の中で、自らの可能性を120％開花できるよう、最善と思う「選択」をして行動します。こうしてそれぞれの人が、それぞれ異なる生涯を送ることになります。