灼熱のベランダに2時間出ていたら…3大化粧品メーカーの「最強ランク日焼け止め」を検証！→塗ってない部分が大変なことに

現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏が、炎天下や極寒の中、体を張って屋外での活動に役立つ商品や服をガチ検証。全身で体感してその実力をあぶり出します。



さらにはメーカー取材で開発秘話も深掘り。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。

3大化粧品メーカーの日焼け止め、肉体派ライターが検証

気象庁によると国内の紫外線量（茨城県つくば市で定点観測）は増加しており、1990年の観測開始以降、増加率は10年あたり+4.6％。美容に関心の高い女性の方なら誰しもご存じの通り、紫外線は浴びすぎるとシミ・シワ・たるみの原因になる。とどのつまり紫外線は、女性の「美しさ」の天敵に他ならない。

男性にとっても天敵である。紫外線を浴びすぎると皮膚がんや白内障のリスクを高めるなど、健康へ悪影響があることが報告されている。（参考：『紫外線環境保健マニュアル』環境省）