【保存資料あり】｢いつの間に…⁉︎｣自分のSNSアカウントが知人に詐欺メッセージを送っていた？＜Instagram･X･Facebook･LINE＞の乗っ取り手口

鈴木 朋子 : ITライター・スマホ安全アドバイザー
2025/08/15 6:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
SNSアカウントの乗っ取り
LINEアカウントの乗っ取りでは、知人のアカウントから「今忙しい？乗っ取られたから解除に協力してほしい」などのメッセージから、電話番号やパスワードの入力画面に誘導するケースが確認されている（画像： kai / PIXTA）

「突然、自分のSNSにログインできなくなった」「知り合いが急に別人のようなメッセージを送ってきた」ーーこんな経験を持つ人は少なくないだろう。実は今、InstagramやFacebook、XなどのSNSで「不正ログイン」の被害が増えている。

不正ログインで、自分のアカウントが犯罪に利用される

不正ログインの相談件数は、IPA（情報処理推進機構）が7月23日に公開した「情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況［2025年第2四半期（4月～6月）］」で確認できる。本発表によると、不正ログインの相談件数は前四半期から約2.3%増の267件となっている。もっとも多い相談は、前四半期と同じく「FacebookやInstagramなどに不正ログインされて、自分ではログインできなくなった」だという。

不正ログインの相談件数
（出所：IPA「情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況［2025年第2四半期（4月～6月）］」）

なぜ不正ログインによるアカウント乗っ取りが行われるのか。その理由は4つある。1つ目は、個人情報の窃取2つ目は詐欺への勧誘3つ目は別の不正ログインへの踏み台4つ目はアカウントの売買を目的としたものだ。

サイバー攻撃やセキュリティーの最新動向など、その他の関連記事はこちら

アカウントの持ち主はIDやパスワードなどの個人情報を盗まれ、不正ログインされたうえに、他サービスへの不正ログインにも利用されてしまう。攻撃者は不正ログインに成功するとすぐにパスワードを変更し、アカウントの持ち主がログインできないように設定する。

【保存版・資料】実際の詐欺メッセージあり！緊急時の連絡先まで丸わかり『あなたのアカウントを守る SNSの乗っ取り原因と対策〜事例と緊急時の対応〜』をまとめた資料を読みたい方はこちら
次ページはこちら
関連記事
特集一覧
西武vs.小田急 50年ぶりのバトル
新着あり
崖っぷちのDX
ウナギの悲鳴
中国EV ”バブル崩壊”の足音
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事