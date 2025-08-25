理性的な判断がおろそかになる危険性も…なぜか｢推し活｣では見境がなくなってしまう人の"悲しい性"

ふだんは10円、20円の値段の違いにこだわって節約をしているのに、なぜか「推し」のためならいくらでも財布のひもが緩んでしまう――。あなたの周りにもそんな人が1人や2人いるのではないでしょうか。

「推し活」が見境なくなってしまう理由

通常、私たちは何か商品を買うとき、いくつもの観点から比較検討し、購入するかどうかを決定します。価格、機能、使い勝手、見た目のデザイン、口コミの評判など、高額商品になるほど後悔しないように慎重になるものです。

この比較検討の際、私たちの頭を支配しているのは理性です。しかし、ものを買うとき、つねに理性ばかりを働かせているわけではありません。

自分の好きなもの、いわゆる推しグッズなどは後先考えずに買ってしまう。そんな人は少なくないはずです。