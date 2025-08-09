まるでサイゼリヤの｢青豆サラダ｣､冷蔵庫にある食材でカンタンに自宅で作れる｢グリーンピースの温サラダ｣の極意

樋口 直哉 : 作家・料理家
2025/08/09 11:00
グリーンピースの温サラダ
サイゼリヤの青豆の温サラダをイメージした「グリーンピースの温サラダ」（写真：筆者撮影）
料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、みんな大好き「サイゼリヤ」で定番の前菜料理を取り上げます。

サイゼリヤの「おいしさ」を体現する一品

低価格で人気のイタリアンファミリーレストラン「サイゼリヤ」。キッチンでは包丁を使わない、ホールではトレンチ（お盆）を使わないなど、徹底的に効率化されたシステムでも知られていますが、人気の秘密は「おいしすぎないおいしさ」にあります。

『サイゼリヤ革命』（著：山口芳生、柴田書店）という本の中で、創業者の正垣康彦氏は「おいしさを科学としてとらえているレストランはないといっていい」と述べ、「サイゼリヤはおいしさを『毎日食べても味わいがあり、いつまでも食べ続けたくなる味』ととらえた」とあります。白いご飯のように、「うまい」でもなければ「まずい」でもない、中間の味わいを「おいしい」と定義したのです。

私見ですが、「柔らか青豆の温サラダ」はそれを象徴するメニューに思えます。今日はサイゼリヤの青豆の温サラダをイメージした「グリーンピースの温サラダ」をご紹介しながら、うま味調味料の使い方についても解説します。

グリーンピースの温サラダの材料
温泉卵は市販品を使いますが、68℃で加熱することで自作も可能です（写真：筆者撮影）
グリーンピースの温サラダ
材料 1人分
冷凍グリーンピース 80グラム
ベーコン      20グラム
水         150ミリリットル
塩         小さじ4分の1
オリーブオイル   適量
味の素       0.2グラム（2振り）
温泉卵       1個
