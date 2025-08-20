ケンミン「コロナ禍で直営レストラン売上激減」で始めた自販機事業が大ヒット→売上高3500万まで伸ばした背景にある「3つの商機」の正体

日本は自販機の設置密度が世界一の「自販機大国」である。最近は刺し身やケーキまで並び、進化が加速している。本連載では各地の個性豊かな自販機とその裏側を紹介する。

第4回は関西を中心に展開する「ケンミン」の自販機を取り上げる。

思わず吸い寄せられる“真っ黄色”の自販機

売上高3500万円──それは、ある冷凍食品自販機が叩き出した驚きの数字だ。販売しているのは、焼きビーフン。わずか1台、投資額150万円からスタートし、3カ月で初期費用を回収。そして3年後には設置台数21台、売上は3500万円へと拡大した。

なんじゃこりゃ？

昨年夏、北大阪急行電鉄 桃山台駅の改札を出ると、真っ黄色の派手な自動販売機が目に入った。近づくと、下部に「ビーフン直売店 ケンミン」の文字。それを見た途端、幼い頃にテレビで見た謎のCMが脳内再生された。顔を白塗りしたおばちゃんたちがビーフンの皿を持ち、「ケンミンの、焼ビーフン！」と叫びながら練り歩くシュールな映像だ。

あのケンミンの焼ビーフンが自動販売機に？ しかも冷凍食品で、レンジで加熱すれば食べられる……だと!? 3時間耐久の取材終わりで、晩ごはんを作るエネルギーが1メモリも残っていなかった筆者にとって、これは救いかもしれない。