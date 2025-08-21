中国のネットサービス大手の騰訊控股（テンセント）は、ヒト型ロボットに代表される「エンボディドAI」（訳注：身体性を持つ人工知能。中国語訳は「具身智能」）のビジネスに本格参入する。

同社は7月27日、エンボディドAI向けの開発プラットフォーム「Tairos（タイロス）」を発表した。ヒト型ロボットの開発企業向けに、機能別のAIモデルのモジュールを提供する。ロボットのハードウェアを自社では手がけず、他社のヒト型ロボットに「頭脳」を外販する戦略だ。

テンセントはTairosのパートナー企業として、宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）、越疆科技（DOBOT）、楽聚機器人（LEJU）、帕西尼感知科技（PaXini）、擎朗智能（Keenon）、衆擎機器人（Engine AI）など複数のロボット・スタートアップの社名を挙げた。

人間の左脳､右脳､小脳に相当

「Tairosは人間の左脳、右脳、小脳に相当する3種類のAIモデルを提供する。すなわち、思考を担う『論理推論モデル』、複数の感覚情報を統合的に処理する『マルチモーダル知覚モデル』、感覚と動作を結び付ける『知覚行動モデル』だ」

テンセントのチーフサイエンティストでロボット技術研究組織「Robotics（ロボティクス）X」を率いる張正友氏は、財新を含む複数のメディアの取材に対してそう述べ、仕組みを次のように説明した。

「3つのモデルは、ロボットが命じられたタスクを実行可能な1つひとつのステップに分解するのを助け、視覚や触覚などの感覚情報から周囲の世界を認識・学習できるようにする。その結果、ロボットは周辺環境から得た感覚情報をもとに（自律的に）正確かつ安全な行動をとることが可能になる」