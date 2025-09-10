定年退職をきっかけに襲ってくる…｢健康｣や｢お金｣では補えない《老後の深刻なリスク》の正体とは

脳も体も「使い続けよう」とする意識が重要

日本は現在、超長寿社会へと移行しています。総人口が減少傾向にある一方で、高齢者の割合は年々増加し、2060年には全人口の約39.9%、つまり国民のおよそ2.5人に1人が65歳以上という高齢社会が到来すると予測されています。

このような社会において大きな課題となるのが、「健康格差」です。高齢者の間で身体機能や脳の働きにおける個人差がこれまで以上に広がってくることが懸念されています。