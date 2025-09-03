大切なのは"適量"を守ること…医師が警鐘｢食物繊維を意識しすぎる人｣を待ち受ける《意外な裏目》

排便をスムーズにしたり、有害なダイオキシンなどを体外に排出したりと、「デトックス効果」で注目されている食物繊維ですが、医学博士の白澤卓二氏によれば、じつは食物繊維のとりすぎは「老化」を早めてしまうこともあるそうです。

若さを守る鍵は「適量」の食物繊維

特に、水に溶ける「水溶性食物繊維」は、胃の中で膨らんで満腹感を与え、食べすぎを防いで肥満予防に役立ちます。また、コレステロールや糖の吸収をゆるやかにし、代謝や排泄を助けて、血糖値やコレステロール値の上昇を抑える働きもあります。

現代人は野菜不足が指摘されており、健康意識の高まりとともに、食物繊維を積極的にとろうとする人も増えています。