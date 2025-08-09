「タワマン住民は、祭があることすら知らない人もいる」　徳川家康が漁師に与えて400年の中央区・佃。“タワマン林立”で旧住民が語る変化

あっちにもタワマン、こっちにもタワマン。気付けば日本の街はタワマンだらけになった。
それもそのはず。タワマンは2024年末時点で全国に1561棟もあるという。その土地の生活、景観、価値を大きく変えてしまうタワマンだが、足元には地元の人たちの生活圏がいまも広がっている。縦に伸びるタワマンではなく、横に広がる街に注目し、「タワマンだけじゃない街」の姿をリポートする。
この連載で、過去に勝どき（「タワマン増殖で『西日すら当たらない』街の"現実"」）、月島（「タワマンの下に経営難の下駄屋『見えた経済格差』」）のタワマン事情を紹介した。今回は、そのすぐ先にある「佃島」のタワマン群を歩いた。最寄り駅でいうと月島駅。地元の祭を通して、タワマンに対する旧住民たちの本音を垣間見た。
タワマンの横に佃煮屋がある街
今ではすっかりタワマンの街として知られる東京都中央区佃地区だが、その谷間を歩いていると、「よくぞここまで残ってくれた」と声をあげたくなるくらい、古い町並みと文化に出会う。
佃地区の面積は約31ヘクタールだから東京ディズニーランド（約51ヘクタール）よりも小さい。そこに新旧の風景がギュッと詰まっている。
詳細は後述するが、佃は古くからの埋立地だ。そのなかに近代的な町並みと、古くからの住宅街が混在する。しかしそれらが渾然一体となっている、というのではない。区画ごと再開発から逃れた地区がぽっかりとある。そんな印象だ。
