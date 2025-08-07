「広陵はなぜ辞退しない？」「夏の甲子園はもう限界」開幕早々、批判が“Xトレンド入り”の高校野球…“ネットのおもちゃ”となった必然

原爆投下から80年となる8月6日朝、広島で平和記念式典が行われているとき、ネット上ではまったく別の事態に広島県民が衝撃を受けていました。

「辞退すれば」「隠蔽体質」がXのトレンド入り

その事態とは、5日夕方に開幕したばかりの「第107回全国高等学校野球選手権大会」（以下、甲子園大会）に出場中の広島県代表・広陵高校における不祥事の発覚。

今年1月に当時2年生部員から1年生部員への暴力事案があり、日本高等学校野球連盟（以下、日本高野連）から3月に厳重注意を受けながら、チームも選手も出場を辞退せず、被害生徒が転校したことなどが明らかになりました。

SNSでは暴力事案の内容や加害者とみなされた部員の名前・写真などがあげられる事態に発展。

Xには「辞退すれば」「隠蔽体質」「高野連副会長」「ネットのおもちゃ」などの関連ワードが次々にトレンド入りし、平和記念式典と合わせてランキング上位を広島絡みのワードが占める異例の状況が見られました。

そして高校野球をめぐる6日の騒動はこれだけにとどまりません。

甲子園球場で行われている大会2日目の第1試合で、宮城県代表・仙台育英の捕手が守備中に足をつって背負われたままベンチに下がり、途中交代。続いて同校の右翼手が倒れ込んで動けなくなり、担架で運ばれて交代しました。

さらに第2試合でも島根県代表・開星の打者が足に変調を訴え、担架で運ばれて交代。いずれも熱中症の疑いが強いことからネット上には「なぜやるのか」「限界」などの批判があがったほか、「自力歩行困難」などのワードがトレンド入りしました。