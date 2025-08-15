「猫に良かれと思った飼い方がストレスになることも」≪猫が本当に喜ぶ家≫を作る”猫ファースト建築士”の猫愛あふれる生き方

猫が、長生きになっている。

1990年には平均寿命5.1歳だった猫は、調査方法が異なるため単純には比較できないものの、2020年には14.5歳に到達*。30年で大幅に長生きするようになった。

ペットとしての存在を超え、家族の一員として迎えられる猫が増える中、フードや住環境、医療や介護など、猫向け商品・サービスの質にも高いレベルが求められるようになっている。

本連載では、成長を続ける「ネコノミクス」の最前線を追っていく。

初回となる今回は、”猫専門”の建築事務所を紹介する。

きっかけは”迷い猫”

「飼い主さんが望む通りにキャットウォークを作ると、猫が使わないものになる」ーー。飼い主の理想ではなく、猫が「本当に喜ぶ」家を追求する建築士、清水満氏。

いまや”猫の専門家”として引っ張りだこの清水氏も、初めから「猫住宅」ばかりを手掛けているわけではなかった。

”猫専門”になったきっかけには、迷い猫との出会いがあったという。

子供の頃から猫は身近な存在だった。実家は北海道の元農家で、納屋に住む猫はペットというより、ネズミを追ってくれる人間のパートナー的存在だったそうだ。

東京で独立後に住んだ住居はペット不可だったため、時々猫が多い下町まで出掛けていた。

そんなある日、迷い子猫が足にしがみついてきた。それが猫との暮らしの始まりで、猫専門建築家への第一歩だった。