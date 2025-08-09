「"先生"と呼ばれていた男性に何が…」家の中に入ると、想像もつかない光景が広がっていたーー《孤独死の現場》に残された“驚く秘密”

関西地方の一軒家。玄関を入ってすぐにある「事務所兼応接間」は、ホコリひとつ落ちていないほどに整頓されている。しかし、その先にある空間は、生ゴミが散乱する「ゴミ屋敷」だった。そして2階の一室では、住人の男性が孤独死していた――。

本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。

動画：孤独死・ゴミ屋敷・遺品整理が重なった現場で起きていたこととは？【作業密着】

“2つの顔”を持つ一軒家

この一軒家に1人で住んでいた50～60代の男性は、周りから「先生」と呼ばれるような職業に就いていた。玄関を入ってすぐにある「事務所兼応接間」は、来客用のソファが置かれ、とても落ち着いた空間だ。

しかし、応接間を抜けてダイニング・キッチンへと進むと、その様相は一変する。キッチンには食べ終えた後の生ゴミが放置され、ダイニングテーブルの周りには、書類や紙の束、不用品などが積み上がっている。

山が崩れて足の踏み場を奪い、さらにその上にはゴミをまとめたビニール袋が無造作に転がっていた。