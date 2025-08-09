「"先生"と呼ばれていた男性に何が…」家の中に入ると、想像もつかない光景が広がっていたーー《孤独死の現場》に残された“驚く秘密”

國友 公司 : ルポライター
2025/08/09 8:00
ゴミ屋敷
この家で孤独死していた男性は、生前、“先生”と呼ばれていた（画像：「イーブイ片付けチャンネル」より）
関西地方の一軒家。玄関を入ってすぐにある「事務所兼応接間」は、ホコリひとつ落ちていないほどに整頓されている。しかし、その先にある空間は、生ゴミが散乱する「ゴミ屋敷」だった。そして2階の一室では、住人の男性が孤独死していた――。
本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。
YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの事例を配信するゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）代表の二見文直氏が、孤独死の現場に向き合う遺族の姿について語った。
動画：孤独死・ゴミ屋敷・遺品整理が重なった現場で起きていたこととは？【作業密着】

“2つの顔”を持つ一軒家

この一軒家に1人で住んでいた50～60代の男性は、周りから「先生」と呼ばれるような職業に就いていた。玄関を入ってすぐにある「事務所兼応接間」は、来客用のソファが置かれ、とても落ち着いた空間だ。

しかし、応接間を抜けてダイニング・キッチンへと進むと、その様相は一変する。キッチンには食べ終えた後の生ゴミが放置され、ダイニングテーブルの周りには、書類や紙の束、不用品などが積み上がっている。

山が崩れて足の踏み場を奪い、さらにその上にはゴミをまとめたビニール袋が無造作に転がっていた。

ゴミ屋敷
ダイニング・キッチンも足の踏み場のない状態だった（画像：「イーブイ片付けチャンネル」より）
【写真を見る】孤独死した男性が「最期を過ごした場所」と、あまりにもギャップの大きい「生ゴミまみれの部屋」【ビフォーアフター（29枚）】
次ページ臭いに誘われた無数の小バエが…
