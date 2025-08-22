焼きたてピザが“わんこそば”状態で出てくる！しかも時間無制限！　埼玉で愛される《イタリアンチェーン》の確かな実力

かたおか 由衣 : ライター
2025/08/22 9:00
ピザ
焼きたてアッツアツのピザがどんどん出てくるローカルチェーンとは……？（筆者撮影）
出張先でご当地グルメを楽しみたいけれど、個人店は選びづらい――そんな時に頼れるのがローカルチェーン。本連載では、出張者目線で人気チェーンを紹介する。
第13回は埼玉のライターかたおか由衣が、埼玉に足を伸ばした際におすすめしたい「モダンパスタ」を紹介する。

埼玉で出会ったイタリアンチェーン

筆者は埼玉に引っ越してきて「モダンパスタ」と出会った。店ののぼりには「焼きたてピッツァ食べ放題」の文字が踊る。中学生がいる我が家にとって、なんともありがたい。訪れてみると、定番から和風まで豊富なパスタやピッツァに、クオリティの高いデザートまで揃う。しかもリーズナブル。すっかりファンになり、家族の中で「今日、モダパ行こう！」が合言葉になった。

店内は広く、家族連れだけでなく出張で訪れたひとり客にもおすすめだ。

運営元は1972年に創業した株式会社馬車道。埼玉県を中心に、洋食レストランや焼肉店など105店舗を展開する、地元ではおなじみの企業だ。全国的な知名度は高くないが、地元民に愛される理由がある。都内から近くて遠い、埼玉県西武へ出張の際はぜひ足を運んでみてほしい。

