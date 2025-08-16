家族が集まる｢自然と会話が生まれる｣リビングの一工夫､《大本命は照明型のプロジェクター》心理的な距離を縮めてくれる優れものも

厚生労働省の調べでは、2023年の夫婦共働きの割合は夫婦世帯全体の7割を占め、その後も高い数値を記録しているとか。夫婦ともに仕事に従事し、家事や育児は分担する。そのスタンスはもはや一般的となっています。

そんな中、毎日忙しくてパートナーとゆっくり話す時間がない、子どもとのコミュニケーションが減ってきたと悩む方も少なくありません。良好な家族関係を保つ土台となるのは、やはり日常の他愛もない会話。ここでは、そのきっかけに一役買うインテリアや雑貨を取り上げます。

インテリアが家族をリビングへ引き寄せる

会話を生むためのファーストステップ、それはもちろん、実質的な距離を縮めることにほかなりません。一工夫が施されたソファーやダイニングテーブル、もしくはシェアできるものや互いに好きなものがちりばめられたリビングであれば、自然と人は集まり会話が生まれます。

