「なんだ、なんだ、ここは化け物屋敷か！」　超能力を持つ「メイド」のおかげで“命拾い”した件　漫画｢諸星大二郎劇場｣（第6集 第18話）

諸星 大二郎 : 漫画家
2025/08/22 7:00
『諸星大二郎劇場』  ©諸星大二郎／ビッグコミック増刊号連載中（小学館）

第47回日本漫画家協会賞 コミック部門大賞受賞作!!&既刊重版続々!!

ホラー漫画の巨匠、諸星大二郎が贈る短編集『諸星大二郎劇場』が登場です。

今回お届けするのは、第4集にて初登場し大好評のもとシリーズ化した女傑コンビの怪奇探偵「アリスとシェエラザード」。

諸星大二郎劇場 第5集 アリスとシェエラザード~仮面舞踏会~ (ビッグコミックススペシャル)
『諸星大二郎劇場 第6集 アリスとシェエラザード～騙し絵の館～』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

怪異専門の名探偵アリス・ミランダと、彼女の助手で剣術の達人、ミス・ホブソン。2人のもとには、今日も怪しげな依頼が舞い込む――。

人の生気を奪い取る絵画に、夜な夜なカードに興じる“死神”。そして、諍いの種になる怪しげな小屋……その裏には、魔術を操る怪奇画家ユディットの影が……!?

19世紀ロンドンに怪異蠢く、ゴシック怪奇譚――。

『諸星大二郎劇場 第6集 アリスとシェエラザード～騙し絵の館～』（小学館）より鬼才が紡ぐ奇々怪々な世界を、是非ご覧ください!!

諸星 大二郎 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

もろほし・だいじろう / Daijirou Morohoshi

1949年7月6生まれ。東京都出身。デビュー作『COM』。代表作『妖怪ハンター』『西遊妖猿伝』

【現行連載作品】『諸星大二郎劇場』『西遊妖猿伝』（モーニングTWO）。

【受賞歴】1974年、第7回手塚賞入選（『生物都市』）。1992年に第21回日本漫画家協会賞優秀賞（『僕とフリオと校庭で』『異界録』）2000年に第4回手塚治虫文化賞マンガ大賞（『西遊妖猿伝』。2008年に第12回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞（『栞と紙魚子』）。2014年に第64回芸術選奨文部科学大臣賞（『瓜子姫の夜・シンデレラの朝』）。2018年に第47回日本漫画家協会賞コミック部門大賞（『諸星大二郎劇場』）

