「なんだ、なんだ、ここは化け物屋敷か！」 超能力を持つ「メイド」のおかげで“命拾い”した件 漫画｢諸星大二郎劇場｣（第6集 第18話）

第47回日本漫画家協会賞 コミック部門大賞受賞作!!&既刊重版続々!!

ホラー漫画の巨匠、諸星大二郎が贈る短編集『諸星大二郎劇場』 が登場です。

今回お届けするのは、 第4集にて初登場し大好評のもとシリーズ化した女傑コンビの怪奇 探偵「アリスとシェエラザード」。

怪異専門の名探偵アリス・ミランダと、彼女の助手で剣術の達人、 ミス・ホブソン。2人のもとには、 今日も怪しげな依頼が舞い込む――。

人の生気を奪い取る絵画に、夜な夜なカードに興じる“死神”。 そして、諍いの種になる怪しげな小屋……その裏には、 魔術を操る怪奇画家ユディットの影が……!?

19世紀ロンドンに怪異蠢く、ゴシック怪奇譚――。

『諸星大二郎劇場 第6集 アリスとシェエラザード～騙し絵の館～』（小学館）より鬼才が紡ぐ奇々怪々な世界を、 是非ご覧ください!!

