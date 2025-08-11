投資家歴20年の税理士が指南する「築古戸建て投資」のメリットと落とし穴。不動産投資「トレンドのつかみ方」と「“裏”の取り方」とは？

「貯金は安心で、投資は怖いもの」という考え方から抜け出せない人は今も多いことでしょう。そのような投資初心者のために、税理士であり、投資歴20年・運用総額10億円以上の投資家でもある永江将典氏は、「守り」を軸にした基本的なお金と投資の知識を身につけ、投資先さえ誤らなければ、誰でも手堅くお金を増やすことができる、と話します。

"ボロ戸建て投資"を始める人が増えている

現在の不動産投資におけるトレンドとして、「ボロ戸建て投資」というジャンルがあることはぜひ知っておいてほしいと思います。ボロ戸建て投資とは、戸建て住宅を安価で、究極的にはタダで譲ってもらい、それをリフォームして賃貸に出すことです。

最近は空き家が社会問題になっていますが、その空き家には当然持ち主がいます。ただ、さまざまな事情でそこへ住めないまま放置しておくと、困り事が起きるのです。

たとえば、赤の他人がいつの間にか住み着いてしまったり、草が生い茂ってしまって苦情が入り、遠方からわざわざ草刈りだけをしに来なければならなかったり、固定資産税を毎年払わなければならなかったりします。

「それなら、もうこの空き家はいらない」と思っている人から安価で、もしくはタダで譲ってもらい、リフォームを行って賃貸に出すケースが増えつつあるのです。

私も330万円で買った空き家を、年72万円で貸そうとしているところです。埼玉県幸手市にあり、幸手駅から徒歩12分に位置する住まいです。築44年の中古戸建て住宅で、リフォームに50万円ほどかけました。