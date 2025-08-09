吉野家、松屋が値上げを繰り返すなか、価格据え置きの「なか卯」。独自戦略のなか個性際立つ「450円モーニング」が凄かった

大木奈 ハル子 : ブロガー・ライター
2025/08/09 6:30
冷やしはいからうどんベーコンエッグ
なか卯の新メニューは450円、ワンコイン以下。冷やしはいからうどんベーコンエッグ（筆者撮影）
この記事の画像を見る(19枚)
『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。毎週土曜日更新の連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。
第134回、ご紹介するのは「なか卯」です（今回も水曜日の公開です）。

さまざまな外食チェーンで販売している朝限定メニュー。カフェやハンバーガーショップ、おそば屋さんなどはもちろんのこと、最近では焼肉店やラーメン店などでも独自のモーニングサービスを展開しています。

物価高が嘆かれる昨今、外食だけでなくスーパーもコンビニも値上がりが止まらず、家計のやりくりに頭を悩ませる人も多いのではないでしょうか？ そんなあなたにうれしいのが「なか卯」のモーニングです。

最安値の「こだわり卵朝食」と「たまかけうどん」はなんと税込290円。しかも緑茶は無料。もはやコンビニでおにぎりとペットボトルを買うよりも安いのではないでしょうか。

今回ご紹介するのは、なか卯に7月24日に登場したばかりの新メニュー。「はいからうどん＆ベーコンエッグ」です。安いのはもちろんのこと、ボリュームもばっちりなうどん定食が登場しました。

実は「なか卯」って安い？価格据え置きでお得感が爆増中！

なか卯のマーク
なか卯は1969年に1号店を創業、親子丼は1994年にスタート（筆者撮影）

筆者のなか卯に対する印象は「牛丼チェーン店と比べて少しお高め」というものでした。それが、いつの間にやら「そうでもない」のです。

次ページエッグショックの中、看板メニューの親子丼の価格を値下げ
