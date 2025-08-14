【ストロングターボのPremiumとX-BREAK、直噴ターボエンジン採用のSPORT】スバルの新型「フォレスター」を買うならおすすめのグレードは？

小鮒 康一 : フリー（ライ）ター
2025/08/14 6:30
2025年4月17日に発売となったスバルの新型「フォレスター」。グレードは大きく「Premium」「X-BREAK」「SPORT」の3つに分けることができ、明確なキャラクターの差別化が図られている
2025年4月17日に発売となったスバルの新型「フォレスター」。グレードは大きく「Premium」「X-BREAK」「SPORT」の3つに分けることができ、明確なキャラクターの差別化が図られている（写真：SUBARU）

スバルのクロスオーバーSUVとして高い人気を誇っている「フォレスター」が、2025年4月に通算6代目モデルへとフルモデルチェンジを果たした。

1997年に登場した初代モデルは、「インプレッサ」と「レガシィ」の間を埋める車種として投入され、デビュー時は全車2.0Lの水平対向4気筒ターボエンジンが搭載されるなど、スポーティなクロスオーバーSUVというキャラクターが与えられていた。

しかし、時代が進むにつれてスバルのラインナップも変化し、レガシィの終売や当時のフォレスターに近いキャラクターの「クロストレック」の登場などもあり、気づけばフォレスターはEVの「ソルテラ」を除けば「WRX S4」に次ぐ高額車となっているのだが、そんな新型フォレスターを買うならどのグレードがオススメなのだろうか。

パワートレインはストロングハイブリッドと直噴ターボ

新型フォレスターも歴代モデルと同じく全車がAWD（全輪駆動）となる点は踏襲されているが、パワートレインは先代の途中で追加された水平対向4気筒1.8Lの直噴ターボに加え、クロストレックにも搭載されている水平対向4気筒2.5Lエンジンにモーターを組み合わせたストロングハイブリッドの2種類が用意された。

