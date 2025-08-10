“傲慢”なせいで5浪 早稲田蹴ったけどやっぱり進学→諦めきれず国立大医学部を再受験した彼の後悔

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

今回は芝中学校・高等学校から5浪して金沢大学医学部に進んだ林恭秉(きょうへい)さんにお話を伺いました。

「一度は早稲田に進学」も医学部を諦めきれず再受験

今回お話を伺った林さんは、5浪して金沢大学に合格した方です。

高3で医学部志望を決定するも、現役〜2浪まではE判定で不合格。予備校を変えながら医学部を目指して受験を続けた林さんでしたが、3浪しても医学部のE判定しか取れませんでした。親や親族にも説得され、一旦は諦めて早稲田大学に進学しますが、大学に進学してからの出会いや発見が、自身の受験生活を大きく変え、再受験を決断させたそうです。

3浪して大学に進んでも、医学部を諦めなかった理由とは何だったのでしょうか。何が彼の受験生活を支えたのでしょうか。彼の人生を深掘りしていきます。