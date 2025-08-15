シンガポールで注目の「長寿クリニック」とは？「完全パーソナライズ」された予防医療の最先端

元参議院議員であり、ベストセラーになった書籍『頭に来てもアホとは戦うな！』の著者でもある田村耕太郎氏。現在は家族とシンガポールに移住し、シンガポール国立大学の教授として日本のビジネスリーダーに向けて東南アジアの地政学を教えている。

一方、日本をはじめとしたアジアで増加している近視問題に早くから注目し、「予防すべき危険な疾患である」と発信しているのが、眼科医の窪田良氏だ。近視の抑制効果が期待できる「クボタグラス」を開発し、対策を呼びかけている。

この企画では、日本でも関心の高いシンガポールの教育や健康事情について、全5回にわたって対談する。第2回は、世界最先端の技術を導入した予防医療を提供する、シンガポールの「長寿クリニック」について話をお聞きする。

肌や髪、骨、筋肉、遺伝子などの生物学的年齢を測定

窪田：シンガポールは近視対策以外でも、健康に関して最先端をいっている印象を持っています。田村さんはシンガポールで「長寿クリニック」に通われているそうですね。

長寿クリニックは、シンガポールが推進する予防医療への取り組みの一つで、こういった分野のクリニックが公的医療施設内に設置されるのは世界で初めてです。

日本でも注目されていて私も気になっています。どんな医療が提供されているのでしょうか？

田村：私はこの長寿クリニックに通い、診断を受け、治療をはじめ、とても気に入り、エンジェル投資までしてしまっています。後に述べますが、これはビジネスとしても非常にユニークで有望なものだと判断しています。