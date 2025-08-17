富裕層に変わらぬ人気、南アの豪華列車「ブルートレイン」の車窓から"見えたもの"――バドラー付き2泊3日・32万円の旅のギャップ

2025年7月、JR東日本が2027年春に新しい夜行特急列車を導入すると発表。青を基調としたカラーリングになることから、鉄道ファンの間で「ブルートレイン復活」と話題になっている。

日本から遠く離れた南アフリカ共和国（以下、南アフリカ）にも「ブルートレイン」が走っている。世界100カ国以上の現地在住日本人ライターの組織「海外書き人クラブ」会員が、乗車して感じた魅力と課題を紹介する。

24時間対応の専属バトラー付き

南アフリカのブルートレインは、行政首都プレトリアと立法首都ケープタウンを結ぶ。走行距離およそ1600キロメートルを、2泊3日で走る。これは、新幹線で東京から鹿児島中央までの距離（1485.5キロメートル）より長い。

客室タイプは2種類あり、バスタブ付きのラグジュアリースイートと、シャワーのみのデラックススイート。いずれも24時間対応の専属バトラーが付き、きめ細かなサービスが提供される。