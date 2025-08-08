子どもの朝食「体と心を守る」"ちょっと"の工夫。YouTubeで人気の管理栄養士「朝ごはんが食べられない子」→「食べられるように」するヒント

あこ : 管理栄養士＆適食アドバイザー
2025/08/08 7:30
朝ごはんを食べるこども
子どもの朝ごはん、どうしていますか？（写真：polkadot / PIXTA）
YouTubeチャンネル「あこの栄養学kids」が人気の管理栄養士＆適食アドバイザー・あこさん。あこさんのもとには「身長が思うように伸びないわが子、どうしたらいい？」「市販のお菓子は食べさせないほうがいいの？」など、保護者の方からの質問や相談がたくさん寄せられているそう。
そこで本記事では、あこさんの新著『子どものしあわせ栄養学』より一部を抜粋。保護者の不安や悩みに寄り添いながら、子どもの食事と栄養についてアドバイスします。
忙しい朝は市販品を〝出すだけ〟でOK

たんぱく質食材の代表は、肉・魚・卵・大豆製品。これらを1日3食でとってほしいのですが、皆さんがいちばん忙しい時間帯ともいえるのが朝。忙しさゆえ、朝食が食パンだけ、ふりかけごはんだけ、というご家庭もあるかと思います。

朝から卵を焼くのは面倒……ということも多いと思います。でも大丈夫。朝のたんぱく質補給は手作りしなくてOK！ 市販の温泉卵、レトルトのミートボール、ちくわ、はんぺん、冷凍の焼き魚、ツナ、ちりめんじゃこ、豆乳、そして納豆。最近では「出すだけ」のたんぱく質食材がたくさん売られています。

わが家でも、ちくわやミートボールは朝食の定番。朝食のマンネリ化も防いでくれるので一石二鳥です。たんぱく質は夕食で多くとり、朝食では少なくなりがちですが、朝にたんぱく質をとることはメリットが大きいんです。

まず、朝にたんぱく質と炭水化物をセットでとると、体内時計のズレがリセットされ、睡眠のリズムをととのえられます。脳内ホルモンが分泌されることで、やる気や集中力も高まって、勉強や運動にも意欲的にとり組めるようになります。ストレスホルモンの分泌も抑えられます。

