「相手をイライラさせない」上手な伝え方のヒント。お手本は小学生が実践している「テーマ宣言」にあった？

阿部 恵 : スピーチコンサルタント、元TBS系列中部日本放送アナウンサー、元国会議員政策担当秘書
2025/08/22 14:00
小学校で発表する子ども
最初にテーマを宣言してから説明を始めると、テーマがブレることなく話せる（写真：Fast&Slow／PIXTA）
あなたは、自分の「説明力」に自信がありますか？
ビジネスにおける連絡手段がメールやチャットなど、「テキストコミュニケーション」が主流となった昨今。しかし、上司への報連相や顧客へのプレゼンテーションなど、ここ一番の場面では、やはり対面での「説明力」が求められます。
このほど『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」』を上梓した、スピーチコンサルタントの阿部恵さんに、ビジネスパーソンに必須の「説明力」を向上させるためのテクニックを教えていただきました（全3回の3回目）。

1度に盛り込むテーマは1つだけ

つい話が長くなってしまうという方、多いですよね。そういう人に共通しているのは、テーマを決めずに話しているということです。

スピーチトレーニングでも、どういうわけか唐突に話し始める方が多く、最後まで聞いても「何が言いたいのだろう」とテーマが見えません。このようなとき、私は「今の話をひと言で言うと、何ですか？」と尋ねます。

説明下手な人は、自分でも「何を一番伝えたいのか」「話のテーマは何なのか」がわかっていません。また1つの説明に、テーマをいくつも盛り込んでいます。

