「で、何が言いたいの？」と言われてしまう人が陥る”話し方のミス"。説明上手な人がやっている「きちんと伝えるためのポイント」とは？

あなたは、自分の「説明力」に自信がありますか？

ビジネスにおける連絡手段がメールやチャットなど、「テキストコミュニケーション」が主流となった昨今。しかし、上司への報連相や顧客へのプレゼンテーションなど、ここ一番の場面では、やはり対面での「説明力」が求められます。

説明上手が実践していることとは？

会議やプレゼンの冒頭は、主催する側・説明する側だけでなく、聞く側にとっても緊張する瞬間です。ここで何の前置きもなくいきなり説明が始まると、聞き手は話についていけず、ドキドキしてしまうかもしれません。

説明下手はお客様への説明やプレゼンで、唐突に話し始めます。それでは「言いたいことだけを言う人」「一方的で自分勝手な人」と思われてしまうかもしれません。

説明に入る前は、説明をする人とそれを聞く相手の双方で「さぁ、これから始めましょう」という【場のセット】が必要です。「今日の会議の議題は何だっけ？」「前回の打ち合わせは◯◯についてだったな」と、相手にも心の準備をしてもらう時間です。