「伝わらないのは相手が悪い」と思っているのは残念な人？――聞く人を混乱させない！ 説明上手になる2つのメソッド

あなたは、自分の「説明力」に自信がありますか？

ビジネスにおける連絡手段がメールやチャットなど、「テキストコミュニケーション」が主流となった昨今。しかし、上司への報連相や顧客へのプレゼンテーションなど、ここ一番の場面では、やはり対面での「説明力」が求められます。

相手にとって「知りたい情報」は何か？

先日、私のところに次のような依頼がありました。

「当社の代表がシンポジウムで登壇することになったので、阿部さんにスピーチトレーニングをお願いできませんか？」

私はトレーニング内容を考えるにあたって、「どのようなシンポジウムか？」「来場者はどんな人？」「話す内容は？」「持ち時間は？」など、事前に把握したい項目をメモして、打ち合わせ場所に向かいました。

ところが、担当者は「まず当社の関連会社の成り立ちから話をさせてください」と、まるで関係のない話から始めるではありませんか！