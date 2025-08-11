「5代目フォレスター」を買っていたのはどんな人？ アウトバックやRAV4、CX-5などライバル車の購入者データと比べてわかった「選ばれたワケ」

スバル「フォレスター」が、2025年4月にフルモデルチェンジ実施し、6代目となった。

「e-BOXER」がシリーズ・パラレル方式のストロングハイブリッドとなったことや、安全面では「サイクリスト対応歩行者保護エアバッグ」を世界初採用したことがトピックだ。

しかし、今回のフルモデルチェンジは、フォレスターのこれまでのフルモデルチェンジと一味違う意味合いを持つ。

それは、2025年3月をもってフォレスターよりひと回り大きなSUVであるスバルのフラッグシップ、「レガシィ アウトバック」の販売が終了したからだ。つまり、6代目フォレスターは、スバルのフラッグシップの役割を担うことになる。

では、これまでのフォレスター（＝5代目）は、どんなユーザーに選ばれてきたのか。6代目が発売となったこの段階で、5代目フォレスターの購入者データ分析を行った。

使用データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」。比較対象として、同じスバルのレガシィ アウトバックと「クロストレック」、国内のライバルモデルの購入者データもあわせて紹介する。

＜分析対象車種・サンプル数＞

スバル フォレスター：1421名

スバル レガシィ アウトバック：282名

スバル クロストレック：300名

トヨタ ハリアー：2743名

トヨタ RAV4：1771名

トヨタ カローラクロス：1776名

日産 エクストレイル：1254名

マツダ CX-5：1334名

ホンダ ZR-V：435名

※いずれも分析対象は2018年7月～2024年12月の新車購入者のみ

どんな用途で選ばれたのか？

多くの車種があるなかで、今回取り上げたSUVを購入した人たちは、どのような用途を想定しているのだろうか。クルマの使い方から、目的やライフスタイルの一端を見ていこう。

ベーシックな用途である「買い物や近所への外出」「日帰りドライブ」では、取り上げた車種の間で大きな差はない。

次に「1泊以上の旅行」「レジャー・スポーツ」「キャンプ・アウトドア」「スキー・スノーボード」を見てみると、今回の主役であるフォレスターが尖った特徴を示している。