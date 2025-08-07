任天堂スイッチ2の新タイトル群が発表になるも、やや肩透かし感。求められる“ハードを生かした専用タイトル”

渡邉 卓也 : ゲームライター
2025/08/07 9:45
スイッチ2 スクウェア・エニックス
スイッチ2タイトルの新情報が公開された。スクウェア・エニックスの新作など盛り上がる要素もあったものの、気になる部分もある（筆者撮影）
人気のNintendo Switch 2（以下、スイッチ2）もいくらか普及が進んできたようである。ゲリラ的ではあるが店頭販売するケースも増えてきており、少し落ち着きを見せているようだ。となると、重要なのが遊ぶソフトのほうである。

当然ながら任天堂もそのことは承知しているようで、2025年7月31日にニンテンドーダイレクト（情報番組）を公開している。今回は任天堂以外のメーカーのタイトルが紹介された。

スクウェア・エニックスからはHD-2D（3Dとドット絵が融合したグラフィック）の作品がふたつも発表されたし、コナミからは人気シリーズの新作『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ 』が発表された。

しかし、いまひとつ盛り上がりに欠けるといった声も見かけた。今回は発表済みタイトルの情報が多かったのも事実だし、何よりスイッチ2の機能を生かしたゲームがあまりなかったのも気になるところだ。

マウス操作でレトロゲームが楽しめるようになるも…

マリオペイント
マウス操作が特徴の『マリオペイント』が配信された。スイッチ2では標準でマウス操作に対応しているので、それゆえに配信可能となったようだ（画像：任天堂公式サイトより）

先日、Nintendo Switchおよびスイッチ2で『マリオペイント』が配信され話題になった。これは1992年に発売されたスーパーファミコンのソフトで、マウスで絵を描いたり音楽を作れるというもの。

