日本人が考える「教養」は単にマウントのための「雑学」。SNSで日常生活で――単純な勧善懲悪の二元論に陥らないための教養とは

ビジネスパーソンに必須だとされる「教養書」ブーム。しかし、そもそも教養とは何かを理解しないまま、関連書籍を読みあさっている人も少なくないのではないか。SNSで毎日のように見られる「勧善懲悪で誰かを袋叩きにする文化」も、教養の欠如が背景にある。

新聞記者時代から社会・経済の変化を長年追っているジャーナリストの佐々木俊尚氏に、本書の読みどころと併せて「そもそも必要な教養とは何か」について聞いた。

そもそも「教養」って何ですか？

『全人類の教養大全』は、「教養とは何か」をきちんと定義し、どうやってこの世界を理解するのかという「知識の地図」を示しているところが非常にいいですね。

2000年代の「自己啓発ブーム」が終わり、2010年代からは「教養ブーム」が始まりましたが、「教養」をうたう本を見ても、単なる雑学ばかりです。

プラトンやニーチェはこう言っていると箇条書きで並んでいますが、せいぜい部下に「知ってるか？」と自慢するために使うぐらいで、なんの役にも立ちません。

本書は、自分が暮らしている世界をどう理解するかという、世界観のようなものが教養であり、それは、それぞれ違った専門知識を持つわれわれ個々人が会話を通して、お互いの認識を共有するための土台だと書かれています。まさにそのとおりだと思います。