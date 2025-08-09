昭和の名車｢2代目ソアラ｣を生んだ白洲次郎の深すぎる”自動車愛”と､豊田章一郎との《泣ける交流》

連合国占領下の日本で吉田茂の側近として活躍し、大物実業家としても知られる白洲次郎ですが、彼にはもう1つ「無類の自動車好き」という顔があったことをご存じでしょうか。

メルセデス・ベンツがつないだ娘の愛

白洲次郎は第一線を退いた65歳を過ぎても、様々な会社の会長や顧問をしていた。大沢商会の会長や日本テレビの社外役員、シェル石油、大洋漁業などの顧問を引き受けていた。

次郎は、会長や顧問をしている会社に行くときは、決まってメルセデス・ベンツ450を運転して仕事場に向かった。10代で目覚め、20代でオイルボーイと呼ばれた自動車愛は晩年まで変わらなかった。

メルセデス・ベンツがきっかけで結婚したのが娘の牧山桂子である。夫はメルセデス・ベンツの総代理店ヤナセに勤めていた牧山圭男。

次郎は圭男について「あいつは俺にベンツを売り付けて、代金のほかに娘までもって行きやがった」と冗談めかして言っていたという。