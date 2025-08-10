「え、松潤がやるの！？」と原作ファンは驚いたが…日曜劇場「19番目のカルテ」松本潤が“意外とハマり役”なワケ

松本潤、約7年ぶりの日曜劇場主演。話題性たっぷりではじまったのが、日曜劇場「19番目のカルテ」（TBS）だ。

原作は、連載開始時から注目度の高かった人気医療漫画。「ついにドラマ化か！」と唸った一方で、筆者は密かに不安を感じていた。原作漫画のイメージと「松潤」のイメージが重ならなかったからである。

「松潤」が地味な変わり者役を。共通点は折衝力

主人公は総合診療医・徳重晃。この徳重を演じるのが松本潤だ。

原作漫画で描かれる徳重は、おっとりとして少し頼りなさげな印象もあるキャラクター。一方「松潤」といえば「花より男子」（TBS）、「失恋ショコラティエ」（フジテレビ）などで演じた俺様キャラや自信家キャラのイメージが強い。

少女マンガの王子様役から、医療マンガの変わり者の医師役へ。この配役は、逆張り的なことなのか？と感じつつ、松本潤という俳優について探っていくと、今回の役柄と松本には、共通点も感じられた。

それはたぐいまれなる折衝力だ。